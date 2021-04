Une autre joueuse quitte le Standard Fémina pour OHL Liège Matthias Sintzen Après Charlotte Cranshoff, c'est au tour d'Ellen Charlier de rejoindre les Louvanistes. © BELGA

C'était dans l'air, OHL l'a officialisé ce jeudi en début d'après-midi: Ellen Charlier rejoint sa coéquipière.



Il s'agit là aussi d'un retour puisque Ellen avait joué pour OHL de 2012 à 2016, avant de rejoindre Tirlemont. Un parcours similaire à celui de Charlotte, donc.



Le club se dit heureux de ce retour: "Ellen est une défenseuse de pure souche, très bonne communicatrice et forte mentalement", peut-on lire dans un communiqué.



Et la joueuse d'expliquer son choix: "J'ai craqué pour le beau projet et le cadre parfait d'OHL (...) Le club a énormément grandi et ne peut plus être comparé à celui où j'ai joué au football il y a des années."