Il y a quelques jours encore, les fans du Standard Fémina s'inquiétaient quant à la composition du noyau pour le prochain exercice. Il faut bien le dire, avec presque uniquement des jeunes sans grande expérience avec les adultes, aussi fortes soient-elles, concurrencer Anderlecht s'annoncait compliqué.Mais depuis mercredi, tout a changé. Tout d'abord, le club a annoncé le retour de l'expérimentée Red Flame, Maud Coutereels qui, à 35 ans, effectue son troisième passage à la SL16. Le transfert parfait pour encadrer les joueuses les moins expérimentées en défense.Ensuite, ce jeudi, les Rouches ont annoncé le grand retour de Vanity (Tonja Caroll)Lewerissa. Agée de 30 ans, cette internationale néerlandaise a porté la vareuse du Standard de 2011 à 2015 et a fait trembler les filets plus de 80 fois. Elle arrive de l'Ajax, après être passée par le PSV entre 2015 et 2018. Chez nos voisins, elle totalise plus de 50 buts. En 2017, avec les Pays-Bas, elle a décroché le titre européen.Elle a signé pour une saison dans le groupe de Stéphane Guidi.Plus aucun doute, en défense comme en attaque, le Standard est paré!