Une championne olympique de Tokyo présente au Cross de Hannut Liège Eric Verschueren Excellente nouvelle pour le Cross de Hannut qui se déroulera le 20 février prochain : l’Ougandaise Peruth Chemutai, championne olympique en titre sur 3000 steeple, sera présente. © Youtube

Première sportive de l'histoire de son pays montant sur un podium des Jeux, Chemutai sera la tête d’affiche d’un cross de Hannut qui, pour rappel, fait désormais partie du World Athletics Cross Country Tour Gold (IAAF). La demoiselle provient du groupe de Jos Hermens.



Parmi les autres coureurs étrangers relevants, on signalera les présences de Prisca Chesang (3e aux Mondiaux juniors l’an dernier sur 5000 mètres) et de Belew Tigist Getnet (2e au National de cross Ethiopien en 2021) chez les dames ; de l’Allemand Samuel Fitwi, de l’Erytréen Samuel Habtom (3e aux Mondiaux juniors 2021 sur 3000) et de l’Ougandais Rogers Kibert chez les messieurs.



En ce qui concerne les Belges, Soufiane Bouchikhi, présent à Diest ce dimanche, courra une semaine plus tard en France sous les couleurs de son club français (« Une promesse qu’il avait faite avant le changement de date de notre cross », indique Noël Legros, président du club de Hannut Athlétisme). Le groupe de Tim Moriau (Kimeli et consorts) devrait également être absent.



Seront par contre présents Elise Van Der Elst (championne d’Europe indoor sur 1500) et Ruben Quérinjean (3e espoir aux derniers championnats d’Europe de cross) sur le court. Sur le long, on retrouvera Michaël Somers, Nicolaï Sake et Arnaud Dely chez les messieurs, Nina Lauwaert, Lisa Rooms, Mieke Gorissen et Florence De Cock.