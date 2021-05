Ce dimanche ensoleillé voyait le retour des 15 kilomètres de Liège Métropole, la célèbre course à pied. Un moment attendu par de nombreux amateurs de course à pied, qui avaient vu l'édition 2020 annulée en raison du Covid. Au programme, plusieurs distances sous une forme revisitée afin de respecter les mesures sanitaires. La fin d'après-midi fut par contre bien plus sombre.

Française d'origine et étudiante à Liège, Laëtitia J. avait décidé de parcourir les 15 kilomètres. Agée de 23 ans, elle a été victime d’un arrêt cardiaque à l’arrivée de la course dans le Parc de la Boverie. Emmenée à l'hôpital de la Citadelle, elle y est décédée un peu plus tard. "Nous sommes sous le choc. Elle a été arrachée à l’affection des siens. Par l’ampleur de leur douleur, on pouvait deviner sa grande générosité. Nous nous associons à la douleur de ses proches", a communiqué l'organisation des 15 kilomètres.



Les messages de soutien et commentaires se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux.



A la famille et aux proches de Laëticia, la rédaction de La Dernière Heure/Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances.