Visé affrontera à nouveau Bocholt en finale.

Pelt 21 - 24 Visé

Neerpelt la nouvelle bête noire de Visé ? C’est en tout cas ce que l’on pouvait penser au terme de la première période. Les Mosans faisaient face à une solide équipe locale malgré un Siraut en forme dans les buts, heureusement d’ailleurs.

Les visiteurs commençaient la rencontre au plus mal. Après 10 minutes, le score était déjà de 7-1, et avec autant de déchet dans son jeu, on voyait mal comment Visé pouvait revenir dans le match. Malgré tout, il réduisait le marquoir à 7-3 (13e) mais ce n’était pas suffisant pour revendiquer quoi que ce soit et il y avait six buts d’écart au repos. D’autant plus que Bello s’était fait exclure définitivement peu avant le quart d’heure, au même titre que Ephrahim, un des meilleurs éléments locaux.

Visé entamait bien la seconde mi-temps en inscrivant deux buts et Schoemaker se faisait exclure du côté de Pelt suite à une violente faute sur Vancosen. Il revenait même à 18-17 grâce à un incroyable Siraut et des frères Danesi en forme, pour finalement prendre l’avance pour la première fois à 7 minutes 30 de la fin (18-19) et signer un 0-10. Une avance plus jamais perdue pour filer à nouveau en finale face à Bocholt.

VISE : Siraut 2, Schenk, Brixhe, Carvalhais, Gava, Cusumano, B. Danesi 6, Flajs, Vancosen 3, Marchal 4, Mormont, S. Danesi 6, Rola 1, Schenk, Bello 1, Hadzic 1.

INTERMEDIAIRES : 7-1, 9-4, 12-6 ; 16-11, 18-17, 21-24.