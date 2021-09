La page d’accueil du site Panathlon Wallonie Bruxelles mérite le détour tant elle évoque avec clarté le fair-play dans sa dimension sportive mais aussi dans sa dimension citoyenne. Le fair-play est un sport et il faut en faire la promotion. "Ouvrons les yeux, les exemples ne manquent pas dans nos clubs, associations, fédérations,… mais ils méritent d’être plus franchement mis en lumière, pour que la contagion gagne, pour que les bons exemples soient dupliqués."

Depuis six ans déjà, l’école Saint-Coeur de Marie à Hannut organise des journées centrées sur le fair-play. "En 2021, j’avais envie de mettre sur pied un projet toujours axé sur le fair-play mais aussi sur la solidarité, précise Éric Mottet, professeur d’Education Physique dans cet établissement. Le Panathlon Wallonie Bruxelles proposait justement un relais géant avec son projet des 1 000 km du fair-play et lançait en même temps une campagne Solidar Sport. Notre objectif était aussi d’aider les écoles et les clubs sportifs sinistrés en donnant du petit matériel de notre école comme des cônes, des plots, des ballons, des chasubles."

Concrètement, tous les élèves de l’école se sont lancés dans l’aventure, du 6 au 10 septembre. Ils ont parcouru une partie du défi avec des relais sur un circuit de 200 mètres tracé dans l’école, parfois même dans les couloirs, météo belge oblige. "Notre objectif a été plus que réussi, poursuit Eric Mottet. Les enfants étaient repartis en équipe de quatre ou de cinq. Ils cavalaient les uns après les autres pendant 20 minutes et pouvaient suivre l’évolution des kilomètres parcourus sur un panneau. L’objectif des 14 classes était de réaliser 132 km en une semaine. C’est la distance qui sépare notre école du siège Panathlon - Wallonie Bruxelles. Au final, les petits Hannutois ont parcouru la distance de 225 kilomètres."

Ajoutons que des parrains de renom ont encouragé les élèves : Enzo et Andrien Noël (athlétisme), ainsi que le coureur cycliste professionnel de l’équipe Bingoal, Tom Paquot, sont venus courir avec les enfants, les encourager et leur donner le goût du sport.