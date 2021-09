Après un an d’absence, avec l’annulation forcée à cause de la pandémie du coronavirus en 2020, la classique Liège-Bastogne-Liège des moins de 23 ans revient au calendrier ce samedi. Avec une formule doublement inédite pour cette édition de la course de référence chez les espoirs. Avec sa date, placée exceptionnellement en septembre cette année (les courses pour espoirs n’étaient pas autorisées au printemps cette année, toujours à cause de ce satané coronavirus). Et avec un nouveau parcours. L’arrivée ne se fera plus sur le vélodrome d’Alleur, mais dans la côte de La Redoute.

Un parcours modifié en urgence

Normalement, la course aurait dû se terminer à Blegny. Mais les conséquences des terribles et dramatiques inondations de cet été se font toujours sentir. "Nous avons dû changer notre tracé en urgence, ce mercredi", indique Fernand Lambert, le président du club organisateur, le Pesant Club Liégeois (...)