C'est une scène quelque peu surprenante qui a eu lieu à Minerois, en P1 liégeoise.

On est le 19 septembre, l'entraînement est terminé, il ne reste plus que quelques joueurs dans la buvette du club de Minerois, pensionnaire de P1 liégeoise.

Les parties de 421 s’enchaînent, les verres d'alcool aussi. Un joueur, que nous appellerons Jacques, convie une "amie" à lui à les rejoindre. "Elle est venue et nous avons continué à jouer... avec des gages", dit Jacques.

C'est à ce moment que "tout a dégénéré". "La fille a commencé à se déshabiller. Nous ne nous attendions pas à cela."

Depuis, des photos et des vidéos ont fait le tour de la toile.

Une scène difficilement acceptable pour un club... 2 jours avant un match important face à La Calamine. "Il ne s'est strictement rien passé de plus et, contrairement à ce que disent certains, elle n'était pas sous influence. Pour tout dire, elle est même venue dormir chez moi et il n'y a rien eu de particulier."

Le joueur ainsi qu'un de ses condisciples ont bien entendu été sanctionnés par le club. "Je ne comprends pas que cette histoire ait pris de telles proportions. Je suis vraiment mal à l'aise par rapport à cela, il ne m'arrive que des tuiles en ce moment", conclut-il, désespéré.

Interrogée, la fille n'a pas souhaité répondre.