Et hop ! Une corde de plus à son arc. En stand-by comme joueur, le gardien liégeois de Rochefort s’implique, depuis six bons mois, dans la formation des jeunes gardiens U18 et U21 du Standard. Au contact du monde professionnel, aux côtés des Van Steenberghe et autre Gillet, Gwenn Jaa vit une collaboration nouvelle pour lui et riche en expériences.