Surtout si elle veut que le club continue à faire bonne figure parmi l'élite du football féminin belge.Après avoir recruté Hillary Damman, une portière française de 23 ans et remplaçante de Lisa Lichtfus, le Standard s'est attaqué à son milieu de terrain. C'est une Luxembourgeoise de Montpellier Hérault Sport Club qui débarque à la SL 16.





Il s'agit de Laura Miller, une jeune joueuse de 19 ans à peine. On le sait, les Rouches misent beaucoup sur les jeunes et semblent avoir trouvé le bon compromis entre jeunesse et expérience.





"Notre club souhaite la bienvenue à Laura Miller ainsi que le meilleur sous nos couleurs", indique le Standard.