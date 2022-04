Le 27 mars dernier le RFCL explosait de joie après sa nette victoire 3-0 face à Dender, l'un des concurrents directs au top 4. Ce mercredi, tout le club sang et marine avait également le sourire en apprenant qu' il avait décroché la licence pour la D1B . Mais...

Ce jour, le club a également été notifié que la victoire du 27 avril était remise en question suite à un problème de de feuille de match. "Le Comité sportif de l’Union belge s’est auto-saisi d’un problème relatif à la feuille du match‎ (le 18ème joueur inscrit avait plus de 21 ans) mais qui n’a pas eu la moindre influence sur le déroulement de celui-ci", explique le club dans un communiqué.



Dender, directement concerné (et qui a aussi obtenu la licence pro) en a évidemment profité pour se mêler à l'affaire. "Lors d’une audience du comité sportif de ce 13 avril, le club de Dender, quoique non officiellement convoqué et donc de façon interpellante, est intervenu pour demander qu’une sanction de forfait soit appliquée."



Les Rouge et Bleu, qui mettent tout en oeuvre pour rejoindre le football professionnel, ne comptent évidemment pas se laisser faire puisque ce "problème" n'a eu aucune influence sur le résultat du match. "Le RFCL confirme qu’il place sa totale confiance dans les instances du football belge pour faire respecter les principes fondamentaux du droit, et par ailleurs l’équité sportive. Il confirme qu’à défaut, il se battra dans le cadre de toutes les procédures possibles, afin que sa victoire indiscutable ne lui soit pas dérobée et, dans l’intérêt du sport et du football, que la fin de la compétition ne soit pas faussée sur tapis vert."