C’est ce dimanche que se lanceront de nombreux coureurs pour cette nouvelle et tant attendue édition de la Belle Hivernoise. Cette épreuve hivernale connaît un gros succès depuis des années déjà. Elle propose en effet des parcours magnifiques dans les bois du Sart Tilman. Régulièrement, la neige s’invite mais il semble - hélas - que ce soit compromis pour cette édition 2021.

La Belle Hivernoise est inscrite au calendrier du Challenge Jogging de la Province de Liège. Organisée de main de maître par l’équipe de Michel Tilkin, à la fois baliseur, chronométreur, speeker, intendant, la course va voir naître une nouvelle collaboration.

"Cette année", nous confie Michel, "nous avons décidé de nous associer avec le club d’orientation de Liège (www.coliege.be) afin de soutenir l’école des jeunes. En effet, le C.O. Liège est sans doute le club le plus important en Fédération Wallonie Bruxelles. Fort de son expérience et de ses résultats chez les élites, une section de jeunes a été créée pour promouvoir la discipline et pour encadrer les 9-15 ans. Avec le soutien de l’ADEPS, des entraînements réguliers, physiques et techniques, ont été organisés tous les mardis. On espère donc avoir plus de moyens pour soutenir cette école et leur permettre de bénéficier d’encadrants de qualité."

Dimanche, Covid oblige, les choses seront un peu différentes. "Les inscriptions et le retrait des dossards se feront toujours au hall omnisports. Ensuite, les coureurs gagneront la rue du Vallon pour le départ redouté : un croupet qui brise d’emblée les jambes. Après l’arrivée, pas question hélas de se retrouver au hall omnisports pour déguster une bonne mousse ou une tasse de café. Par contre, que tous les aficionados se rassurent : le vin et le chocolat chauds seront bien là sur la ligne d’arrivée, tradition oblige !"

Pratiquement, le départ des 5, 13 et 22 km se donnera à 10h30. La course des enfants (1,5 km) sera lancée à 9h45.