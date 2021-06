C’est sur les hauteurs de Liège, rue Haut des Tawes, qu’a eu lieu la deuxième manche du biathlon d’été. Cette jeune discipline allie plaisir du trail et tir à la carabine laser. C’est sur un parcours magnifique et plutôt exigeant par son relief que les différentes manches se sont succédé sous un soleil généreux.

Une fois encore, les inscriptions avaient été clôturées en un temps record et l’épreuve avait été déclarée sold out bien avant la date de la course avec un total de 256 partants. Pour cette première manche à cet endroit, les organisateurs avaient misé sur des départs de style mass start, avec (...)