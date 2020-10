Une seule rencontre à l’actif de Verlaine depuis le début de la saison et une défaite 0-3 à domicile face à Jette. Autant dire qu’il fallait absolument prendre quelque chose avant la trêve forcée depuis plusieurs semaines.

Et les hommes de Segatto démarraient sur les chapeaux de roues avec deux énormes occasions avant la demi-heure mais qui terminaient hors cadre.

Dans les cordes, les Givritois pliaient mais ne rompaient pas et on était en droit de se demander si Verlaine n’était pas passé à côté de sa chance durant ce premier acte. D’autant que Givry repartit en force et Tchamdjou aurait pu bénéficier d’un penalty pour une poussée dans le dos. Mais au contraire, c’est Gosselain qui récupéra le cuir et qui envoyait un missile des trente mètres (0-1).