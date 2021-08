Une remontada en P1 liégeoise lors de la première journée Liège Matthias Sintzen Le match entre Malmundaria et Beaufays, dans le cadre de la première journée en P1 liégeoise, valait la peine d'être vécu. © DR

La P1 liégeoise reprenait ce week-end avec quelques beaux duels sur papier. Le match entre Malmundaria et Beaufays ne semblait pas être des plus alléchants. Et pourtant... Au coup de sifflet final, c'est Malmedy qui sautait de joie. Mais que ce fut difficile.



La fin de rencontre n'avait rien à envier au match entre le FC Barcelone et le PSG en 2017. A la 80e, les Belfagétains menaient 0-2 (deux buts en seconde période) et pensaient que la victoire était en poche. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'adversaire. Oury signait le 1-2 à la 81e minute. Trois minutes plus tard, Hunga transformait un penalty pour égaliser. Dans les arrêts de jeu, Robin Denis trouvait l'inspiration pour inscrire le 3-2.



Les buts: 56e Doutreloup (0-1), 74e Turco (0-2), 81e Oury (1-2), 84e Hunga sur pen. (2-2), 91e Denis (3-2).