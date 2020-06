Patrick Mainville propose le concept Boogle, soit la pratique de la pétanque sur un terrain éphémère

La pétanque, le sport convivial par excellence, peut à présent se vivre dans un couloir, une terrasse, une cour, un garage... C'est le concept novateur, sous le nom de Boogle, que propose Patrick Mainville.

"Nous proposons des terrains de tailles différentes, avec un encadrement de bois de qualité, un tapis épais qui donne un rendu excellent. En quelques minutes, sans outil, le terrain est monté et place au jeu. La pétanque se joue avec des boules en PVC souples qui ont la même taille et le même poids que les boules officielles."

Tout est parti d'un appel Facebook pour offrir un terrain à une maison de repos. Un concours a été organisé pour faire un appel aux dons et la réponse fut immédiate et positive.

Le terrain Boogle a séduit de nombreuses sociétés et particuliers. Les Diables Rouges ont leur terrain, le Mont Légia aussi, des bateaux de croisière, des hôtels et des restaurants sont aussi adeptes du projet.

"Nous sommes en fait partis du constat que la pétanque est un moyen simple et divertissant de rassembler les gens. Quoi de plus amusant que de jouer une partie de pétanque sur votre terrasse, dans un restaurant, un hôtel, une péniche, le toit de votre immeuble, un bureau, le parking de votre entreprise, etc."

Un concept qui s'adresse aussi aux particuliers, avec des terrains qui se déclinent en plusieurs tailles et en plusieurs finitions.





Boogle en bref