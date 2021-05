L’Ultra Tour de Liège est une épreuve organisée tous les deux ans par les Coureurs Célestes. Eric Naisse, un des organisateurs, peut à présent souffler. "Il s’en est vraiment fallu de peu : nous n’avons reçu les dernières autorisations que le vendredi précédent la course. Quel stress ! Pour cette édition 2021, nous avons un peu changé la donne en allongeant la distance qui est passée de 65 km à 100 bornes. Il semble que les coureurs aient apprécié. On sentait chez eux une réelle envie de courir ensemble et de se retrouver sur les beaux sentiers de notre région."