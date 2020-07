Le junior liégeois a dominé l’épreuve d’entraînement de Vlierzele.

Ils le répètent tous : les coureurs sont contents de retrouver les pelotons et l’ambiance des courses. Même si ce ne sont pas des épreuves officielles, juste des courses d’entraînement. "Mais une fois que le départ est donné, on se prend au jeu, et on fait la course", clament-ils, qu’ils soient cadets, juniors, espoirs, élites, pros ou masters.

Les coureurs sont donc contents de pouvoir pédaler à nouveau avec l’adrénaline typique des courses. Et ils sont d’autant plus contents quand ils s’imposent. Comme le Liégeois Noah Fastres. Le junior affilié à l’Entente Cycliste de Wallonie s’est imposé à Vlierzele, où il y avait un peloton de 95 participants. Il a réglé au sprint la bonne échappée de huit coureurs. Idéal pour la confiance avant la reprise des compétitions officielles, en août !