Les Métallos ont été contraints d’œuvrer dans un autre registre pour une superbe opération.

Un samedi en or pour les Sérésiens ! Au-delà d’avoir réussi à vaincre, chez lui, le dauphin de Deinze, les Liégeois bénéficient des revers du Patro et de Heist pour conforter leur place dans le top 4. “Ce succès est une grande satisfaction, une énorme satisfaction même”, cmmentait Marc Grosjean. “On a le sentiment que Seraing est allé chercher cette victoire avec d’autres qualités que celles connues de tous. On a utilisé des armes qui permettent de voir une évolution.”