On joue depuis 65 minutes. Et ce Verlaine - Warnant est sur le point, contre toute attente, de basculer. C’est 1-3 lorsqu’un centre arrive sur la tête de Ramadani qui fait 2-3. Mais M. Chasspierre, l’homme en noir, annule ce but pour un retour de hors-jeu de Chubaka peu évident.