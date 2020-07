Valton Ramadani va enfin pouvoir vivre sa passion le dimanche: "Une libération" © DR Liège Matthias Sintzen

Le joueur de Verlaine est en ordre au niveau administratif.

Cette saison 2019-2020 est à oublier au plus vite pour Valton Ramadani. Arrivé l'été dernier à Visé (en provenance de Fize, P1), le joueur d'origine albanaise n'a pas pu jouer car il n'était pas en ordre au niveau administratif. En hiver, il échangeait sa tenue d'Oie pour celle de Taureau de Verlaine, bien au courant de la situation. Mais là, rebelote. Après 86 minutes disputées face à Hamoir, l'Union Belge ne l'autorisait plus à jouer. A présent, cette histoire ne semble être plus qu'un mauvais souvenir et Ramadani va enfin pouvoir se concentrer sur sa saison 2020-2021 et démontrer toutes ses qualités, comme ce fut le cas à Fize, annoncent nos confrères de Sudpresse ce samedi matin..



Contacté, le joueur se dit soulagé. "C'est une vraie libération pour moi. Je dois dire que j'ai eu de la chance mais Verlaine et mon agent ont aussi bien aidé", déclare Valton Ramadani. Prêt à attaquer la nouvelle saison? "Physiquement, je me suis bien entretenu, surtout lors de mon passage à Visé où j'ai progressé tactiquement. A Verlaine, je m'entrainais et je jouais lors des amicaux. J'ai hâte de retrouver toutes les sensations avec Marc Segatto, qui est un très bon coach."