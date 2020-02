Des soucis administratifs empêchent Verlaine de l'aligner.



Durant le mercato estival, Valton Ramadani a effectué le grand saut en passant de Fize à Visé (de P1 en D1 amateurs). Arrivé dans son nouveau club, il n'a jamais pu jouer la moindre seconde puisque son passeport était périmé et que les Mosans ne voulaient prendre aucun risque.



Bien mis au courant de la situation par le club visétois, Verlaine choisissait de transférer le buteur malgré tout, assurant que tout était mis en oeuvre au niveau administratif.



Cependant, le joueur d'origine albanaise n'a que très peu joué (86 minutes contre Hamoir) puisque visiblement rien n'était en ordre. Il avait jusqu'à vendredi pour régulariser sa situation. Chose qu'il n'est pas parvenue à faire avec son club. "Pendant que l'Union belge analysait le dossier, il avait le droit de jouer. Il manquait une pièce. Nous avions sept jours pour la rendre mais nous ne l'avons pas obtenue dans les temps", explique Patrick Danze, le président du club.



Valton Ramadani ne peut donc plus disputer la moindre minute sur un terrain cette saison. "On ne désespère pas de pouvoir l'aligner la saison prochaine. On est même quasiment sûr que ça sera possible."



Un nouveau coup dur pour Verlaine qui espère se maintenir en D2 amateurs.