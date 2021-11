La situation de Benjamin Van den Ackerveken a changé au RFC Liège : "Au début, j’ai eu du mal à avaler la chique" Liège Sintzen Matthias © MaMick

A présent, le défenseur prend tout positivement et veut jouer le plus possible.



La semaine dernière, Benjamin Van Den Ackerveken s’est retrouvé titulaire. Une situation qu’il connaît plus rarement cette saison, lui qui était pourtant devenu un élément incontournable dans l’échiquier liégeois, avant l’arrivée d’un certain Benjamin Lambot. "Quand il est venu, j’ai rapidement compris mais j’espérais tout de même jouer plus. (...)