Verlaine, qui se présentait officiellement ce mercredi soir en son stade (et sans public), appartient à ces clubs où l’on vit agréablement, sans se prendre la tête et où l’on ne dépense pas l’euro que l’on n’a pas.

Dès lors, les derniers mois ont été compliqués pour les Taureaux. "Comme d’autres, on n’a pas su organiser des stages ou des tournois, rappelle Marc Segatto. Pour un déficit de plusieurs dizaines de milliers d’euros ! Et le Covid touche aussi le sportif puisque durant la préparation, le décrassage s’opérait à la maison. Histoire de limiter les risques et les frais de déplacement."