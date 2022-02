Verlaine-Stockay remis, Habay-Richelle arrêté Liège Matthias Sintzen Le derby de D2 ACFF n'a pas eu lieu. En D3, un match a été interrompu. © MaMick

Le match entre Verlaine et Stockay est... tombé à l'eau ce dimanche. Le derby tant attendu n'a pas pu se dérouler à cause des conditions météorologiques. le terrain en herbe est gorgé d'eau. A quelques mètres de là, l’équipe B des Taureaux affronte bel et bien Hannut sur le synthétique.



En D3B ACFF, le match Habay-Richelle n'a pas pu aller à son terme en raison de la météo là aussi.