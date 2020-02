Il y a quelques semaines, l'annonce du président hamoirien Nicola Finocchio de vouloir stopper à la tête des Rats dès la saison prochaine avait fait grand bruit dans la vallée du Néblon et partout ailleurs dans la province. Depuis ce mardi soir, on sait qu'il y aura un repreneur, tenu secret pour l'instant, pour la D2 amateurs du matricule 3114. Mais qu'en pense le Bourgmestre d'Hamoir Patrick Lecerf, ex-joueur et coach, et toujours dans les arcanes du club ?



"Nécessité d'un projet cohérent"



"Globalement, c'est une bonne chose pour le club mais comme je ne connais ni le repreneur, ni son projet, je ne peux pas porter de jugement pour l'instant."