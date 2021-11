Ce dimanche, Elsenborn et son nouveau stade de biathlon accueillaient les premiers championnats de Belgique de cross biathlon (trail + tir). Chez les dames comme chez les hommes, les huit meilleurs francophones et les huit meilleurs néerlandophones se voyaient lancés dans de belles courses aux écussons. L’avance prise par le sud du pays au niveau de ce sport était clairement démontrée puisqu’il récoltait les 6 médailles distribuées (plus un 4 sur 4 chez les juniors). La province de Liège, là où est née en 2019 l’aventure du challenge Biathlon d’été, a, pour sa part enlevé, tous les titres (Marie Honin, de Neupré, chez les femmes ; Stephan Schwall (Emmels) chez les hommes ; Liam Falter (Bullingen) et d’Elia Finck (Stavelot) chez les juniors.

Joachim Wacquez, une des chevilles ouvrières du projet, évoque avec nous présent et futur de la discipline. Il y a de l’enthousiasme et de la volonté…

"En 2021, après une année 2020 gâchée par le Covid, nous avons pu tenir un calendrier complet, avec quatre manches, une finale francophone et ces championnats nationaux, commence-t-il. Sur certains rendez-vous, près de 400 personnes étaient inscrites, avec de plus en plus de femmes et d’enfants. En tout, ce sont quelque 1 500 dossards qui ont été distribués. Au-delà du succès de participation, le fait que l’ambiance sympathique des débuts est toujours là nous fait plaisir."

Fort de cela, le challenge veut aujourd’hui aller de l’avant. Deux axes de progression sont à distinguer : sortir de la province de Liège pour conquérir un public plus vaste et créer une fédération de biathlon (hiver et été) reconnue par l’Adeps.

"L’an prochain, nous devrions avoir un challenge à 7 manches, une finale francophone et un championnat national", indique Joachin Wacquez au sujet du premier point. "Hors Liège, on irait à Chimay, Nivelles et Wartet. Pour ce qui est d’une fédération francophone, c’est lancé. Cela va d’abord passer par la création de clubs, qui seront autant de structures permettant aux gens de s’entraîner. En clair, nous espérons avoir une fédé reconnue par l’Adeps fin 2022. Cela nous permettra d’avoir des subsides qui nous permettront d’offrir de plus en plus de moyens d’entraînement, donc de développer davantage notre sport."