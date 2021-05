Cian Uijtdebroeks continue de gagner. Après avoir dominé une épreuve en Autriche, le junior de Hannut s’est imposé ce dimanche sur une épreuve internationale disputée en Tchéquie.



Le futur pro de Bora-Hansgrohe, équipe qu’il rejoindra l’an prochain, sautant la catégorie des espoirs, s’est imposé en solitaire sur le Grand Prix West Bohemia, une course classée en catégorie 1 à l’Union Cycliste Internationale. Il s’y est aligné avec son équipe Auto-Eder (la formation satellite de l’armada du World Tour) et a devancé l’Allemand Luis-Joe Lührs et le Tchèque Adam Seeman de trois minutes et quarante-et-une seconde.



Si les courses pour les jeunes ne sont toujours pas autorisées en Belgique, elles le sont dans certains autres pays. Ce Grand Prix West Bohemia était d’ailleurs la première épreuve UCI de catégorie 1 disputée cette année, en dehors de quelques championnats nationaux et des championnats d’Afrique.