Les jeunes coureurs wallons ont dominé la course d’entraînement de Moerzeke, ce dimanche. Jens Verbrugghe et Ugo Deweerd ont fait la course en tête pour se disputer la victoire dans une échappée à quatre. Le cadet liégeois s'est montré le plus rapide dans la dernière ligne droite. Le coureur de Chaudfontaine remporte cette épreuve qui réunissait 118 partants. Un succès qui va donner confiance au leader du DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans, avant la reprise officielle des épreuves, en août.