Devant une belle chambrée, Faimes voulait, lors de cette nocturne, enregistrer son premier succès en P1. Fize, de son côté, souhaitait confirmer sa victoire du week-end passé et ainsi poursuivre son périple dans le wagon de tête. Evidemment, les Rouge et Bleu partaient favoris vu leur expérience à ce niveau. En plus, de leur volonté de terminer dans le top 3.

Mais un derby reste un derby avec ses dénouements parfois inattendus.

D’entrée de jeu, les hommes de Thierry Deprez monopolisaient le cuir. Les Verts, eux, bien regroupés semblaient analyser l’évolution adverse. (...)