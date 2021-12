Athenas Lummen 45

Liège Panthers 75



Lummen – Conjugué à la défaite de Namur face aux Brainoises, le succès des Panthers les assure d’occuper seules désormais la troisième marche du podium provisoire. Réputées accrocheuses dans leur salle où il n’est jamais facile de venir s’imposer, les joueuses de Lummen avaient pourtant cœur à faire honneur à leur réputation.



Malheureusement avec ce jeu à risques, à force de plonger sur chaque balle, y compris dans les jambes de leurs adversaires, les blessures ne sont jamais loin. Cette fois, c’est la malheureuse Julia Franquin, sérieusement touchée au genou droit qui en a fait les frais et qui risque d’être out plusieurs mois. Avant cela, les Panthers avaient rapidement creusé le trou, déjouant complètement l’option défensive choisie par le coach local (fermer la raquette et laisser libre Emme Leblon).



Après 1-10, les locales parvenaient à équilibrer les échanges pendant une vingtaine de minutes jusqu’à la blessure de Franquin (25ème : 31-40).

Paradoxalement, ce coup du sort semblait être le déclic qu’il fallait pour relancer des Liégeoises qui, galvanisées, s’envolaient littéralement au gré d’un dernier quart d’heure à sens unique.



QT: 9-21, 12-10, 15-19, 9-25

Lummen: KNAEPEN 5-8, Filtjens 0-0, Verdonck 0-1, DENYS 7-6, Cuyvers 0-0, SCHILLEBEEKS 0-2, Ceuleers 2-0, BULLY 7-4, Rigouts 0-0, Van Heukelom 0-3, RADJABU 0-0, Hendricks 0-0

Liège Panthers: LEBLON 9-4, DESCAMPS 0-7, Franquin 5-2, Peeters 4-0, Schwarz 0-12, BREWER 5-8, Bremer 0-1, ROTBERG 6-2, MAES 2-8