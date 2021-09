Après avoir ouvert son compteur de victoires la semaine dernière à Bevo, Visé se voit offrir une belle occasion d’intégrer le top 4 ce samedi (20h15). Pour cela, il lui faut venir à bout des Lions, qui comptent le maximum de points.

Un succès que les Mosans aimeraient dédier à Tom Vancosen, fils de leur capitaine et de l’ex-joueuse du Fémina Visé, né mardi. "Et puis, nous devons nous montrer à la hauteur du revêtement que le club a longtemps réclamé et que la ville a mis à sa disposition", dit Vincent Bello. (...)