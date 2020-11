Le Hutois Vincent Oger a décidé depuis plusieurs années de vivre à fond sa passion pour le cyclocross. L’élite sans contrat wallon sait qu’il ne peut pas rêver d’un contrat dans les labourés mais il roule, pour le plaisir, sur les plus grandes épreuves en Belgique. Aux côtés des stars de la discipline. Il avait même été l’an passé jusqu’en Roumanie pour aller chercher des précieux points UCI sur une épreuve plus accessible qu’en Belgique, où le niveau est un des plus relevés au monde.