Une saison est souvent parsemée de moments forts et de périodes plus délicates à gérer. Ce n’est pas Martin Schillings, l’arrière latéral des Oies qui le démentira.

En effet, après avoir connu 8 titularisations lors des 9 premières joutes de la compétition, une blessure à la cheville l’a tenu éloigné des terrains un bon moment et l’a empêché de revendiquer une place dans le onze plus longtemps encore. "On ne choisit pas toujours ce que l’on veut", témoignait-il, un rien fataliste, après la victoire contre Heist (3-0). (...)