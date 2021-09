L’URSL Visé n’arrive donc toujours pas à vaincre Dessel, sa bête noire. Pourtant, cette fois-ci, les Visétois devaient renvoyer l’équipe anversoise, bien moins compétitive que par le passé, à ses chères études. Ce qui aurait permis à José Riga et ses hommes d’entamer le championnat de la meilleure des façons. Un Riga déçu du résultat, comme tout le clan visétois, mais pas satisfait non plus du contenu proposé par son équipe, aussi dominante dans le cœur du jeu qu’inefficace dans les seize mètres adverses.

“Nous avions en face de nous un adversaire largement à notre portée, sans lui enlever ses mérites”, réagissait le coach visétois, qui avait reconduit le onze de départ aligné contre le RWDM en coupe. “Je m’explique difficilement les deux visages affichés sur une semaine de temps. (...)