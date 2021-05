Comme au match aller, Visé n'a fait qu'une bouchée d'Atomix, l'équipe la plus faible de la poule. Les Mosans se sont montrés renversants et se sont souvent fait renverser, obtenant d'ailleurs cinq penaltys (tous convertis) en première période. De son côté, Kevin Siraut livrait une prestation cinq étoiles, motivé à l'idée de jouer contre son futur club 48 heures plus tard.Avec huit points d'avance au repos tout était plié et les locaux ne pouvaient que constater les dégâts.Après la pause, Korneel Douven laissait aux jeunes l'occasion de s'exprimer. C'était notamment le cas de Romain Destexhe, qui suppléait très bien le capitaine Yves Vancosen. Toute le monde a d'ailleurs pu s'illustrer en inscrivant au moins un but, hormis les deux portiers. Visé parvenait même à prendre une avance de douze buts.Au bout de l'heure de jeu, les Mosans s'imposaient 31-42, alors qu'Atomix voyait De Koninck rejoindre les vestiaires plus tôt suite à une exclusion pour une vilaine faute sur Brixhe, victime d'une entorse. Autre ombre au tableau, la blessure de Sébastien Danesi (contracture).On retiendra malgré tout la belle victoire, synonyme de qualification pour les demi-finales. Elles se joueront face au premier ou au deuxième de l'autre poule, en fonction du résultat de samedi contre Tongres.

Visé : Siraut 40’, Van den Hoff 20’, Brixhe 5, Lahonda 5, Gava 2, Destexhe 2, Massat 1, Cusumano 1, B. Danesi 2, Vancosen 5, S. Danesi 2, Kedziora 2, Bello 3, Hadzic 11.

Intermédiaires : 10e (3-6), 20e (8-12), 30e (12-20), 40e (17-27), 50e (22-33), 60e (31-42).