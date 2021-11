Visé battu chez l'avant-dernier Liège Emmanuel Thyssen Sans victoire depuis trop longtemps, Visé se déplaçait chez une formation anversoise mal en point(s) et désireuse de montrer un autre visage sous le regard de son nouveau coach espagnol. © Thyssen

Et cela a plutôt bien fonctionné au cours d’un premier acte qui a vu les locaux ouvrir la marque sur un centre d’Abaz repris par Monroy. Pourtant, le schéma de jeu des hôtes des Mosans était très simple : de longs ballons des deux arrières centraux trouvaient systématiquement Abaz posté sur le flanc gauche. Toutes les situations un peu dangereuses sont venues de son côté. Quant aux Oies on notera deux frappes de Legear (hors cadre) et de Thuys (arrêtée par le pied de Nolle).



La timide réaction de début de second acte (plat du pied de Perseo hors cadre et cafouillage du gardien qui a failli se tromper lui-même), c’est Guarneri qui devait s’illustrer sur une reprise à bout portant de Tshimanga, monté au jeu. Las pour les troupes de José Riga, il ne faisait que repousser l’échéance. En effet, à l’entrée du dernier quart d’heure, Kyeremeh profitait d’une trop large liberté afin de tromper, d’un plat du pied, la vigilance du dernier rempart visétois.



Suite à une faute sur Manfredi, Cascio transformait le penalty en deux temps. Insuffisant, Visé s’incline chez l’avant dernier, sans les honneurs.



Fiche technique

Rupel Boom : Nolle; Arrivas, Augustynen, Bergiers, F. Polizzi (64e Kesteleyn); Kanu; Monroy, Drin (70e Tshimanga, 85e Jatta), L. Polizzi (85e Peeters), Abaz (70e Kyeremeh); Nzinga.

Visé : Guarneri; Schillings (26e Oluoch), Déquaire, Rayane; M. Wilmots, Gerits, Thuys, Manfredi; Legear (66e Cascio), Sangaré, Perseo (58e Cavagnera).

Arbitre : M. De Beuckelaer.

Avertissements : Thuys, Rayane, Tshimanga, Sangaré.

Les buts : 35e Monroy (1-0), 75e Kyeremeh (2-0), 81e Cascio sur pen. (2-1).