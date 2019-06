Les travaux du stade de la Cité de l'Oie ont commencé.





C'est un fameux chantier qui occupera le stade de la commune de Visé en cette fin de printemps et début d'été.





Le stade de la Cité de l'Oie, où évoluent l'URSL Visé et Richelle et bien connu pour sa grande capacité d'accueil et ses infrastructures, s'apprête à subir de gros changements. La pelouse va être remplacée par un synthétique. Les travaux ont d'ailleurs débuté en ce début de semaine avec l'arrachage de la pelouse actuelle. L'éclairage, qui rencontre quelques problèmes, devra être revu avant la reprise.







Des changements au niveau de l'effectif de l'URSL Visé devraient également être annoncés dans les prochains jours.