Pour son début de championnat à la mi-avril, le HC Visé BM répondait présent face à une équipe d’Atomix qui semblait avoir un peu de mal malgré le rythme qu’elle tentait d’imposer. Après une entame de match assez serrée, les Mosans prenaient peu à peu le large et rentraient aux vestiaires avec une avance de sept buts. On voyait mal les visiteurs revenir. D’autant plus que Sébastien Danesi respirait la forme, inscrivant neuf des 23 goals en première mi-temps. Korneel Douven tenait sa promesse en donnant du temps de jeu à des jeunes comme Romain Destexhe, Geoffrey Lahonda ou encore Martin Massat.



En seconde période, on voyait Brixhe, souvent isolé sur la droite, inscrire trois buts rapidement. Destexhe, le renfort venu d’Amay, préféré à Vancosen en début de deuxième période, marquait quant à lui son premier goal sous la vareuse visétoise à la 40e minute.

Cette deuxième partie de match, Visé continuait à la maîtriser, sans jamais se mettre en difficulté comme ce fut parfois le cas auparavant. Massat permettait même à Visé de prendre une avance de dix buts à la 53e minute (35-25), Lahonda de onze une minute plus tard et Sébastien Danesi de douze !



C'est avec cette avance de douze buts au bout du match que les Visétois s'imposaient et prenaient la tête du groupe.

Fiche technique



Visé : Siraut 40’, Von den Hoff 20’, Gava 2, Massat 5, Vancosen 5, Lahonda 6, S. Danesi 10, Bello 2, Kedziora, Cusumano 2, Brixhe 4, Hadzic 2, Destexhe 1.

Intermédiaires : 10e (7-5), 20e (15-11), 30e (23-16), 40e (29-20), 50e (34-25).