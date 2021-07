21 juillet (16h): à Wanze/Bas-Oha (D3 ACFF);

27 juillet (19h30): contre le Stade Waremmien (D2 ACFF);

31 juillet (?): à la Jeunesse Esch.

On connait les ambitions de l'URSL Visé: rejoindre la D1B dans les plus brefs délais. Et le club pourra se concentrer à 100% sur la partie sportive avec un noyau qui doit encore être ficelé puisque, au niveau administratif, tout semble en ordre avec la licence professionnelle obtenue dès cette saison.Pour être compétitifs lors du prochain championnat, les Mosans ont rendez-vous sur le terrain ce lundi 12 juillet à 16 heures pour la reprise des entraînements, après une courte pause puisque le club avait décidé de reprendre les séances lorsque le feu vert avait été donné par les autorités. Une séance est prévue chaque jour du lundi au samedi, dans l'après-midi. Elle aura lieu à 10 heures le mercredi et le samedi.Le programme des Visétois est déjà bien chargé, avec neuf semaines de préparation. Après une prise de contact lundi, un test VMA est prévu mardi. Au moins trois joueurs sont attendus en test durant les premières semaines., précise le T1, José Riga. Quelques amicaux sont prévus en juillet, avant un stage du 31 juillet au 5 août, qui devrait avoir lieu en France, à La Bresse. D'autres duels sans enjeu doivent encore être programmés.