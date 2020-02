Pelt - HC VISé BM ce jeudi à 20h30

Pelt ne rappelle pas des bons souvenirs cette saison à Visé. À domicile comme en déplacement, les Mosans s’étaient inclinés. Mais un contexte de Coupe est toujours différent du championnat et Korneel Douven a bien entraîné ses gars avant la demi-finale de la Coupe de Belgique. "Nous avons analysé tout lundi. On a beaucoup parlé avec les joueurs et on s’est entraînés tactiquement. Nous avons tout en main pour gagner ce match mais j’espère que tout le monde est prêt à aller à la guerre", explique le T1.

Visé sait à quoi s’attendre ce jeudi soir. "Il faudra éviter les erreurs techniques. Si on en commet autant que la dernière fois, on ne pourra pas gagner. Ils ne changeront pas de tactique avec leur défense très offensive qui a bien fonctionné contre nous. Ce sera aux joueurs d’appliquer ce qu’on leur a dit à l’entraînement."

Malgré les deux derniers revers contre Pelt, le coach se veut confiant. "Là-bas, nous manquions d’agressivité. Il faudra de la volonté de combattre et de la concentration. Défensivement, nous avons pris très peu de buts et nos gardiens sont en confiance. On est bien armés pour cette guerre. Ils jouent avec huit joueurs alors que nous en avons 12 ou 13 qui peuvent avoir leur place sans trop déséquilibrer l’équipe. Ça peut jouer un rôle important contre une équipe qui est motivée."

Depuis la reprise, les Oies peuvent aussi compter sur un Sergio Rola en pleine forme et qui a déjà figuré dans l’équipe de la semaine. "Il a très bien travaillé durant sa revalidation. Je ne m’attendais pas à le voir à ce niveau aussi tôt. Nuno revient très bien aussi en défense et progresse match après match."

Un seul but pour Visé : se qualifier pour la finale… et l’emporter.