Visé est dans le bon malgré l'élimination Liège Fred Moisse Visé a donné du fil à retordre au RWDM, courbant l'échine à dix minutes du terme. © Fred Moisse

Les Visétois l'avaient (logiquement) laissé entendre: le RWDM partait avec une longueur d'avance dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale.



Les Molenbeekois cherchaient donc à confirmer ce statut sur le terrain, allumant les premières mèches. Plus entreprenant sur le plan offensif, mais inefficace, le RWDM jouait surtout de malchance au quart d'heure après un essai en solo de Nzuzi renvoyé par le montant.



L'équipe bruxelloise était aussi tenue en éveil par un adversaire visétois bien en place, à niveau physiquement, et prompt à se lancer rapidement vers l'avant, obligeant plus d'une fois Defourny à la vigilance.



Moins concrète dans les rectangles, la partie gagnait en intensité au long du second acte. Le forcing restait bruxellois mais Visé continuait à tenir tête à un RWDM qui s'en remettait finalement à une phase arrêtée pour émerger en fin de partie. Libert, sur le terrain depuis cinq minutes, prolongeait victorieusement du front un coup de coin botté par Rommens. Le RWDM justifiait finalement son étiquette de favori, non sans avoir frôlé malgré tout les prolongations lors du rush final de Visé.Visé : Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Schillings, Gerits, Thuys (77e Cavagnera), Manfredi, M. Wilmots, Cascio (73e El Harrak), Perseo (62e Panepinto), Sangaré (62e Legear).



RWDM: Defourny, Van den Bogaert (77e Libert), Le Joncour, Ruyssen, Mpati, Terki, Rommens, Ephestion, Nzuzi (59e El Ouahdi), Lavie (59e Nangis), Goncalves Pereira (77e Togui).



Arbitre: M. Letellier.



Avertissements: Cascio, M. Wilmots, Ephestion, Rommens, Terki.



Le but: 81e Libert (0-1).