Il y a un peu plus de cinq ans, alors que le padel prenait son essor en Belgique, Visé s'était doté du premier terrain de Wallonie. Aujourd'hui, il se dote d'une infrastructure qui doit devenir une des plus belles du pays. En juin prochain, deux terrains couverts et un terrain extérieur seront inaugurés. L'année prochaine, deux nouveaux terrains couverts viendront s'y ajouter. Le fournisseur de terrains est celui qui a construit les terrains de padel des complexes de Manchester City et d'Arsenal.