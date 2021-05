Trois buts… C’est l’avance que doit défendre le HC Visé ce samedi (18h) face à Pelt pour atteindre la finale du championnat de Belgique.

Korneel Douven ne veut cependant pas d’une équipe défensive. "Pour moi, c’est 0-0 et je ne me contenterai pas non plus d’une qualification par la petite porte. Je veux du panache parce que ce sera le dernier match à domicile de Cusumano, Siraut, Von den Hoff et des frères Danesi."

Sur le banc d’en face, un homme est d’accord avec lui. "Trois buts, ce n’est rien. Ce sera difficile mais rien n’est joué", assure Robrecht Douven, le T2 de Pelt, qui n’est autre que le frère du T1 visétois. Dix ans les séparent… mais c’est une des rares différences qu’il y a entre eux. "Korneel est notre grand frère", dit Robrecht. "J’ai une soeur jumelle, Sigrid. Quand nous étions petits, Korneel donnait souvent un coup de main à notre maman pour nous donner à manger, changer les langes, etc."