Visé-Richelle lors de ce quatrième tour de Coupe de Belgique, c’est plus qu’un simple derby. Les clubs forment ensemble une seule et unique école des jeunes jusqu’en U19 (la BMFA) et partagent les mêmes installations. Une cohabitation qui, vue de l’extérieur, semble harmonieuse. Lors de leur dernière confrontation en match officiel, les deux formations évoluaient en D3 ACFF. Depuis lors, Visé a continué à grandir sportivement, alors que Richelle, réputé pour sa convivialité, est toujours au même niveau, même si cette équipe est chaque année une bonne surprise. Nous avons rencontré les deux présidents, Guy Thiry (Visé) et Fabian Bruwier (Richelle), à quelques heures de ce qui s’annonce être une belle fête pour le football visétois.

Vous êtes deux personnalités totalement différentes… Comment définiriez-vous votre homologue ?

Guy Thiry : "Je n’ai pas de définition toute faite de Fabian… C’est quelqu’un d’entier, de convivial, un bon gestionnaire de son club. C’est quelqu’un avec qui je travaille au niveau de l’école des jeunes."

Fabian Bruwier : "Guy ? Ce n’est plus de la passion. Depuis la BMFA, j’ai découvert un tout autre homme. On parle beaucoup des moyens financiers mais c’est un président bourré d’initiatives et de motivation. Il a des idées pour le foot, pour son club, pour la BMFA… Il a une ardeur d’avance, il pourrait être ardennais (rires)."