Visé-RWDM en Coupe de Belgique aura finalement lieu... à Visé Liège Matthias Sintzen Le match aura lieu à domicile comme initialement prévu pour les Mosans. Ils ont officialisé l'information ce lundi. © MaMick Photography

On se souvient de la saga autour du match Tamines-RFC Liège il y a peu, en Coupe de Belgique. Entre Visé et le RWDM, les épisodes commencent aussi à se multiplier. Prévu initialement au stade de la Cité de l'Oie, le match avait finalement été annoncé à Molenbeek. Finalement, on apprend qu'il aura lieu à Visé, comme initialement prévu. "En résumé, nous avions trouvé un accord avec le RWDM pour nous y rendre plutôt que de disputer ce match chez nous. Le hic, c’est que la fédération interdit d’inverser les rencontres dès le 5e tour de la Croky Cup. Et comme Richelle joue dimanche en championnat à domicile, la décision a été prise d’organiser notre match samedi soir", explique Guy Thiry, le président visétois, sur le site du club.



Un match dont les supporters du RWDM seront privés. "Malheureusement, ils ne pourront pas effectuer le déplacement en Basse-Meuse", ajoute Guy Thiry. "La fédération interdit tous les déplacements de supporters de club de Division 1B jusqu’au 11 septembre prochain."



Rendez-vous donc au Stade de la Cité de l'Oie, samedi à 19h30.