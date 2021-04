Neuf départs, une arrivée et une prolongation. Tel était le bilan actuellement du côté de l’URSL Visé. Le plan est clair : le club veut au moins rencontrer les joueurs qui n’ont pas reçu leur bon de sortie. Les discussions ont déjà porté leurs fruits puisque cinq éléments ont prolongé. Un joli mélange de jeunesse et d’expérience, en attendant l’arrivée d’autres renforts. Le club discute notamment avec Mylan Kotchakarov, un arrière polyvalent passé par le Standard de Liège et qui évolue chez les Espoirs de Zulte-Waregem. Le point sur les prolongations avec José Riga