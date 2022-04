Visé se maintient en Nationale 1 Liège Nathalie Dumont Les joueurs de José Riga ont battu l'URLC 0-2 et ont profité de la défaite de Rupel Boom pour assurer le maintien. © ULP

Le long déplacement de Visé à La Louvière a été très fructueux. Les Oies ont empoché une nouvelle victoire et ils ont appris dans la foulée que Rupel Boom ayant été battu à Dender (3-1), le maintien en N1 était acquis. Mais face à une équipe louviéroise qui jouait avec un gamin de 16 ans dans les buts, les Visétois ont mis un peu plus de temps à s’imposer au Tivoli. Les Loups avaient en effet eu les meilleures opportunités dont une double occasion après 18 minutes mais ni Sakhi, ni Ba n’ont réussi à armer suite au bon travail de Bentayeb. Mais la plus grosse occasion de la première période, elle fut à l’actif de l’URLC avec un tir de loin de Sahki à la 29e alors que Cremer, mis sous pression par Dosso, avait loupé son dégagement et avait laissé le but vide. C’est dans le second acte qu’ils ont pris le dessus avec Perseo qui, bien servi dans l’axe, avait tout le temps de contrôler et de cadrer. 13 minutes plus tard, c’est Wilmots qui profitait de son gabarit pour prendre le dessus sur Latragna. Les Oies n’ont ensuite eu qu’à gérer une équipe louviérois toujours pas en réussite. N. Dum.La Louvière Centre : A. Latragna ; Diakhité, Salem, Luhaka (42e Prokhorov), Fonkeu ; Nkou, Dosso, Kasri (72e Jobe), Bentayeb, Sakhi, Ba (87e Forestier).

Visé : Cremer, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Brrou ; El Harrak (46e Gueye), Thuys, Manfredi, M. Wilmots, Perseo, Cascio (78e Musset).

Arbitre : M. Soors.

Avertissements :

Les buts : 54e Perseo (0-1), 67e R. Wilmots (0-2)