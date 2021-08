La fin de mercato est totalement folle du côté de la Cité de l'Oie. Après avoir annoncé la signature du défenseur français Guillaume Dequaire , l'attaquant sénégalais Moussa Gueye débarque à son tour à l'URSL Visé. Actif à Seraing en D1B la saison dernière, il était sans club. Il s'agit d'un renfort de choix pour les Mosans.Passé par le Dakar, on l'a ensuite connu au RWDM (Brussels à l'époque), à Mons, à Charleroi, à Metz (France) et à Coimbra (Portugal). A 32 ans, il incarne parfaitement l'expérience recherchée par Visé et devrait faire mal à de nombreux défenseurs en Nationale 1., dit le nouveau renfort, qui n'est pas encore au top de sa forme.