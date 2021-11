Dans le football, on fait parfois dire ce qu’on veut aux chiffres. Le Patro présente pourtant une triple statistique qui parle d’elle-même : six victoires consécutives (série en cours), sept clean sheets en neuf journées et toujours pas le moindre but encaissé à domicile.

Inutile de vous faire un dessin : les hommes de José Riga auront une montagne à déplacer, à deux pas de l’ancien charbonnage d’Eisden, s’ils veulent rentrer au bercail avec une victoire qui se refuse à eux depuis plus d’un mois.